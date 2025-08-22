El frente tormentoso que ha recorrido el interior de la provincia de Valencia este mediodía ha descargado con fuerza sobre Ontinyent. Según los datos facilitados por Avamet, se han registrado hasta 30 litros por metro cuadrado en apenas unos minutos. Las fuertes lluvias han causado destrozos en la carpa de la Comparsa Cabiles de Ontinyent, que se encuentra en plenas fiestas de Moros y Cristianos.