Perales Iborra

Más de mil personas visitan la nueva residencia de la Beneficiència de Ontinyent en la jornada de puertas abiertas

La jornada de puertas abiertas de la nueva residencia de la Beneficència en Ontinyent se ha cerrado este viernes con la afluencia de más de mil visitantes. La infraestructura, que se pondrá previsiblemente en marcha entre finales de año y principios de 2026, a falta de la tramitación de los permisos oportunos, supone un cambio sustancial en la atención y la comodidad de los usuarios.