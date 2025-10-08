Agustí Perales Iborra

La plaga del milpiés se expande a zonas diseminadas de Xàtiva y Llocnou, que ha aplicado un tratamiento especial para liquidarlos

La plaga del milpiés, denunciada semanas atrás en la zona Horts de Canals, ha llegado también a zonas diseminadas de Xàtiva y de Llocnou d'en Fenollet. El ayuntamiento de esta localidad ha llevado a cabo un tratamiento especial con la pulverización de los espacios que sufren la "invasión". Los afectados exponen las molestias que genera, con la invasión de aceras, paredes, fachadas e incluso en el interior de las viviendas