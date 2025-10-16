Agustí Perales Iborra

Ontinyent, l'Olleria y Bocairent refuerzan su alianza industrial

Los tres ayuntamientos de la Vall d'Albaida sellan un convenio de cooperación a 4 años vista y presentan una programación que pivotará en torno a un acto central el 30 octubre en el Centre Cultural Caixa Ontinyent con una mesa redonda sobre política industrial en la que participarán los alcaldes y una conferencia a cargo del empresario Rafael Juan, presidente de Vicky Foods. Posteriormente, el 6 de noviembre, la Casa Santonja de l'Olleria acogerá una sesión de cierre en la que se abordarán las conclusiones del evento.