Perales Iborra

Esperanza, afectada por el retraso de las mamografías en Xàtiva: "Me tocaba en 2023 y no me llamaron hasta dos año más tarde"

Diez mil mujeres que deberían haber sido citadas en 2024 para participar en el programa de cribado del cáncer de mama en Xàtiva no recibieron ninguna invitación. Uno de los casos es Esperanza Espada, una enfermera de Xàtiva que estuvo dos años en lista de espera para que le practicaran la prueba. "La última mamografía me la hice en julio de 2021. Por protocolo me tocaba en 2023, pero como no me llamaban acudí a la unidad de mama y me dijeron que el aparato llevaba estropeado seis meses y que no sabían cuándo lo iban a arreglar", cuenta a este diario.