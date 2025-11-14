Perales Iborra

Así ha sido la inauguración de la Fira de Novembre de Ontinyent

Ontinyent ha acogido este viernes la inauguración de una nueva edición de la Fira de Novembre con un acto multitudinario celebrado en el aparcamiento de la Sala Gomis. A las 19:00 horas se iniciaba la ceremonia con la lectura del privilegio real otorgado a la ciudad por el rey Alfonso el Magnánimo en 1418, este año a cargo de Ana Ferrero Ferri, presidenta de Comerç IN. El acto de apertura también ha incluido un homenaje sorpresa a Juan Antonio Almazán padre, que durante las últimas décadas ha sido el presidente del colectivo de los feriantes de Ontinyent.