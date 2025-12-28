@oliver_deliciousseeds

El granizo tiñe de blanco Lluxtent

En la Vall d'Albaida, las tormentas han dejado granizo de bastante intensidad en diversas localidades como Llutxent, donde se han registrado imágenes de calles convertidas en torrentes de agua y cubiertas de un manto blanco. Además, Iberdrola ha informado de una avería general en este municipio que obliga a cortar el suminisro eléctrico en odo el pueblo durane una hora, según ha comunicado el aunamieno en torno a las 19 horas. En Benigànim, los bomberos han intervenido por avisos de bajos y garajes anegados por la lluvia.