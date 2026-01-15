Agustí Perales Iborra

Así ha sido el pleno de la Pobla del Duc para instaurar la sirena de las 6 de la mañana

La Pobla del Duc seguirá sin escuchar la sirena de las 6 de la mañana tras no prosperar la moción presentada por el PP para reclamar el retorno de la alarma a esa hora -sí suena a las 12 h., las 15 h. y las 18 h.- en el pleno extraordinario celebrado este jueves al mediodía, en el que se debatía ese único punto en el orden del día. El voto de calidad del alcalde, Vicent Gomar, ante la ausencia de un regidor socialista, ha permitido desestimar la moción popular. Los cuatro ediles del PP y el concejal de Compromís votaron a favor de reinstaurar la sirena de las 6 de la mañana y los cinco ediles socialistas asistentes al pleno, de los seis de la formación, votaron en contra.