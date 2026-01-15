Toma de posesión de Evarist Aznar como diputado en el Congreso

El exalcalde de la Llosa de Ranes, Evarist Aznar, ha tomado este jueves posesión como diputado del Congreso por el PPCV. El exdirigente popular de la Costera ha jurado el cargo en la cámara baja desde su nuevo escaño después de la salida del alcalde de Benavites, Carlos Gil, que ha sido nombrado como nuevo secretario autonómico de Política Institucional, dentro de la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Presidencia de la Generalitat. Un cargo que le ha obligado a dejar su acta. Más información