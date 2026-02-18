Amparo Ballester, la vecina de 101 años de Ontinyent que ha participado en la "videollamada más longeva del mundo"

La startup de móviles para mayores Maximiliana ha reunido a 17 personas centenarias de todas las comunidades autónomas en una misma videollamada para mostrar que la tecnología puede romper la brecha digital y acercar a las personas mayores que más lo necesitan. Amparo Ballester, de 101 años y vecina de Ontinyent, ha sido la representante de la Comunitat Valenciana en este curioso encuentro. Más información