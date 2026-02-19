Levante-EMV

Así ha sido el desfile del Mig Any Infantil en Ontinyent

Como antesala del fin de semana grande del Mig Any de los Moros i Cristians de Ontinyent, cientos de alumnos y alumnas de primaria de los colegios de la capital de la Vall d'Albaida han participado este jueves en la tercera edición del desfile infantil del Mig Any. Ataviados con trajes elaborados en los propios centros y acompañados por distintos grupos musicales, las escuadras moras y cristianas han conquistado el centro de Ontinyent. El recorrido ha desembocado en la Plaça Mayor, donde la fiesta ha alcanzado su cénit con una interpretación multitudinaria de la marcha mora Chimo.