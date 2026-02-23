Agustí Perales Iborra

Dos años con las obras paralizadas en el Centro de Educación Especial (CEE) Pla de la Mezquita de Xàtiva

El Partido Popular de Xàtiva ha vuelto a denunciar la "grave situación del CEIP Pla de la Mezquita", una infraestructura educativa que, recuerdan, "debía estar finalizada en 2021 y que, cinco años después, continúa sin terminar, con más de un millón de euros de sobrecoste y cerca de dos años con las obras prácticamente paralizadas". La visita realizada por el portavoz popular, Marcos Sanchis, se produjo tras recibir avisos de vecinos que frecuentan la zona para hacer deporte y que alertaron de la entrada y salida de varias personas en el interior del recinto.