S.G.

La ONCE homenajea a su exdirector en Xàtiva y abre nueva etapa con César Marín

El salón de actos de la Agencia de la ONCE en Xàtiva se llenó hasta los topes este miércoles con motivo de la presentación oficial en sociedad del nuevo director de la delegación territorial de la entidad, que abarca las comarcas de la Costera, la Canal, la Vall d'Albaida y parte del Valle de Ayora. César Marín Sarguillo ha asumido el timón de la agencia en esta demarcación tras la jubilación en octubre de Simón Costa, que recibió un emotivo y cálido homenaje.