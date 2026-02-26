Perales Iborra

Quejas vecinales por el deterioro de la calle Sant Domènec de Xàtiva a raíz de las fugas de agua

Paredes con humedades, grietas, moho, escalones partidos y desperfectos provocados por la entrada de agua. Dos vecinas que residen justo enfrente del imponente convento de Sant Domènec de Xàtiva, en la calle con el mismo nombre, han querido lanzar un grito de auxilio para pedir que se ponga remedio cuanto antes a los problemas ocasionados por los reventones reincidentes y las fugas procedentes de las deficientes conducciones de agua que atraviesan la zona. Más información