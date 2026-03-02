Perales Iborra

Gran despliegue para rescatar a un guacamayo atrapado en un árbol de Xàtiva

Un incidente ocurrido este pasado sábado por la tarde en la Avenida Selgas de Xàtiva durante el transcurso de la Cabalgata del Ninot hizo que muchas miradas se distrajeran del desfile para concentrarse en el despliegue de efectivos movilizados en torno al bar Moncho para intentar rescatar a un loro guacamayo atado a una pequeña cuerda que se había quedado suspendido en el aire, enganchado de la rama de un gran árbol de la zona. Bomberos y Policía Local intervinieron para atrapar al animal, que terminó huyendo hasta una casa donde pudo ser finalmente capturado.