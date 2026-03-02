Perales Iborra

A la venta un bloque de viviendas por 2,1 millones en Llocnou d'en Fenollet

Es la propiedad más cara de la Costera a la venta en portales especializados. Se trata de un bloque de viviendas que se comercializa en Llocnou d’en Fenollet or un montante global de 2,1 millones de euros. Tiene 17 pisos presuntamente ocupados. En la finca también vive Juan Ramón Ferrer, el enfermo de cáncer al que un fondo de inversión quiso desahuciar hasta que se paralizó el proceso en el juzgado.