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Así han festejado el triunfo las mejores fallas de Xàtiva

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Perales Iborra

Así han festejado el triunfo las mejores fallas de Xàtiva

Perales Iborra

Xàtiva
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República Argentina ha reeditado este lunes el trono de las Fallas de Xàtiva con una holgada victoria en la Sección Especial. El monumento plantado por el taller Qué calor fa en falles, inspirado en la cultura japonesa bajo el lema "Tarannà otaku", ha obtenido la máxima calificación del jurado (169 puntos) y se ha impuesto a sus cinco rivales. Más información

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