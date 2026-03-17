Agustí Perales Iborra

Visita oficial de las Falleras Mayores y sus Cortes de Honor a las diferentes comisiones de Xàtiva

El Recorregut Faller es uno de los actos más populares y con mayor participación. Falleros y falleras de las diferentes agrupaciones han visitado este martes las 19 demarcaciones falleras, en un acto cargado de buen ambiente, música y fiesta fallera. Sobre las 17:20 horas partía de la Falla Tetuán-Sant Francesc un recorrido que finaliza en Verge del Carme. La Junta Local Fallera de Xàtiva, con la Fallera Major, Marta Díaz, y la Fallera Major Infantil, Ada Domínguez, y sus cortes de honor cerraban el desfile. Más información