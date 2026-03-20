Agustí Perales Iborra

Xàtiva recupera (casi) la normalidad tras las Fallas

La quema de los monumentos falleros ha devuelto la normalidad a la ciudad de Xàtiva, donde prácticamente todos los rescoldos de la fiesta han desaparecido con el fuego. Sin embargo, todavía quedan algunos elementos en la vía pública. Una escena curiosa se produce este viernes en la Baixada de l'Estació, donde aún permanece instalada la gran carpa de la comisión Ferroviària, que está siendo atravesada por los coches tras reabrirse el tráfico. En la zona también sigue el chiringuito fallero de la demarcación.