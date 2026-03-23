Perales Iborra

Así ha sido el traslado procesional de la imagen del Santo Sepulcro de Xàtiva

Sin apenas tregua este año, el final de las Fallas ha marcado el inicio de los primeros traslados procesionales previos al inicio de la Semana Santa Setabense. El sábado por la noche fue el turno del Santo Sepulcro, cuya imagen partió del domicilio de la Clavariesa saliente hasta llegar a la cas de la Clavariesa entrante, Silvia Alegre. La procesión estuvo acompañada pos los tradicionales Timbales y la Banda de Tambores de la Cofradía, así como por la Banda de la Soceidad Musical La Primitiva Setabense de Xàtiva. Más información