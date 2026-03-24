Agustí Perales Iborra

Abre en la calle Botigues la primera tienda de ropa de segunda mano de Xàtiva

Que abra una nueva tienda no suele ser noticia. Pero que lo haga en uno de los locales huérfanos de actividad que pueblan el antiguo pulmón comercial del centro histórico de Xàtiva no deja de ser un hecho reseñable. Y el suceso todavía cobra más entidad si se tiene en cuenta que se trata del primer negocio que abre en la ciudad dedicado a la venta de ropa reutilizada o de segunda mano. En medio de un panorama dominado por la moda ultrarápida, en el que la ropa de vestir se concibe como un efímero producto de usar y tirar y la producción de residuos textiles se ha convertido en un problema de orden mundial, El Armario de Xàtiva apuesta por fomentar un cambio de mentalidad hacia un enfoque más sostenible, desde el corazón de la calle Botigues.