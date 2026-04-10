La llamada a la "calma" del alcalde de Ontinyent por la recogida puerta a puerta

El aluvión de firmas contrarias y las inquietudes trasladadas por muchos vecinos en torno a la inminente implantación del sistema de recogida 'puerta a puerta' para toda las fracciones de residuos en Ontinyent han llevado al alcalde de la localidad, Jorge Rodríguez, a publicar diversos vídeos en las redes sociales con los que ha querido hacer un llamamiento a la "tranquilidad" de la ciudadanía, a tiempo que ha contestado a algunos de los interrogantes más extendidos entre la población respecto al cambio en la gestión de los residuos. Más información