Agustí Perales Iborra

Un emprendedor rescata la pescadería del Mercat de Dalt de Ontinyent

Pedro Garcés es colombiano y llegó a Ontinyent hace un lustro con una vocación clara dirigida a emprender algún negocio. En 2025, abrió una pescadería en la localidad y, desde hace muy poco tiempo, ha asumido el reto de hacerse cargo del que quizás es el puesto más emblemático del Mercat Municipal de la capital de la Vall d'Albaida: aquel que durante varias décadas pilotó exitosamente como un puntal el histórico comerciante de pescado Maties Mira, toda una institución en el sector que presidió la asociación de mercaderes de este espacio. Más información