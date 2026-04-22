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Así se ha pronunciado Natàlia Enguix (Ens Uneix) sobre la controversia por el Centre Raimon de Xàtiva

La vicepresidenta de la corporación provincial y portavoz de Ens Uneix, Natàlia Enguix, se ha pronunciado este miércoles sobre el conflicto que mantienen el Consell del PP y el Ayuntamiento de Xàtiva tras la ruptura del convenio para financiar la puesta en marcha del Centre Raimon d'Activitas Culturals en el antiguo convento de Santa Clara. Más información