Así ha sido el rescate de un excursionista en el Castell de Xàtiva
El Grupo de Rescate en Altura del Consorcio de Bomberos de València ha atendido este jueves por la tarde a un excursionista que había quedado exhausto en una zona del castillo que no tenía salida al mismo nivel tras atravesar una zona escarpada. Ha tenido que ser extraído mediante un sistema de cuerdas y polipasto. SE ha movilizado el helicóptero del Consorcio MV6-R, con médico a bordo y dotación de Xàtiva. El hombre se encuentra en buen estado.