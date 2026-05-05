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El alcalde de Xàtiva explota contra el Consell por deshacerse de Santa Clara: "Es inaceptable"

El Ayuntamiento de Xàtiva ha mostrado su "profunda preocupación" ante la decisión de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat Valenciana de iniciar el procedimiento de reversión del inmueble correspondiente al antiguo Real Monasterio de Santa Clara, cedido gratuitamente por el consistorio en 2022 para la construcción de la nueva sede judicial de la ciudad, tal como ha adelantado Levante-EMV este martes.