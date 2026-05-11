Agustí Perales Iborra

El profesorado de Xàtiva sale a la calle: "La huelga de hoy es potentísima. Si la conselleria no se da cuenta y se sienta a negociar es porque está sorda”

La huelga indefinida en educación ha arrancado con un seguimiento masivo en Xàtiva y la Costera. Más del 75% de los docentes han secundado la convocatoria, según confirmaban a este diario desde la Coordinadora d’Assemblees Docents de la comarca, que exponían que en centros educativos setabenses estaban operando solo con servicios mínimos, lo que suponía un seguimiento total del paro convocado.