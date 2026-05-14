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Marcha por la educación pública en Xàtiva

Marcha por la educación pública en Xàtiva

Agustí Perales Iborra

Marcha por la educación pública en Xàtiva

Agustí Perales Iborra

Xàtiva
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El profesorado de Xàtiva y la Costera mantiene la lucha y este jueves han protagonizado una multitudinaria manifestación por las calles de Xàtiva, en la cuarta jornada de la huelga educativa para reclamar más recursos y mejores condiciones en su labor docente. Más de un millar de personas, según los organizadores, ha participado en la marcha por la educación pública, una acción reivindicativa que ha reunido a docentes, pero también a muchas familias con hijos en edad escolar, que han secundado las demandas del profesorado y han mostrado su respaldo a la huelga indefinida.

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