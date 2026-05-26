Así grabaron las cámaras a un ladrón que entró en un restaurante de Xàtiva
Todo ocurrió el pasado domingo 24 domingo, sobre las 00.41 horas. Un hombre entró en una zona privada ubicada en la parte posterior del local de restauración Ramen Tokio de Xàtiva y se llevó un patinete. Más información
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