Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaFestival de Les ArtsCrimen en ManisesHantavirusJugadores valencianos MundialPaula BonetHuelga metrovalencia
instagramlinkedin
Así grabaron las cámaras a un ladrón que entró en un restaurante de Xàtiva

Así grabaron las cámaras a un ladrón que entró en un restaurante de Xàtiva

Levante-EMV

Así grabaron las cámaras a un ladrón que entró en un restaurante de Xàtiva

Levante-EMV

Xàtiva
RRSS WhatsAppCopiar URL

Todo ocurrió el pasado domingo 24 domingo, sobre las 00.41 horas. Un hombre entró en una zona privada ubicada en la parte posterior del local de restauración Ramen Tokio de Xàtiva y se llevó un patinete. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents