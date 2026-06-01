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Así ha sido el primer día de apertura del nuevo hospital de Ontinyent
Los “primeros” usuarios destacan la calidad de las instalaciones y la buena atención sanitaria recibida, aunque reconocen que es el primer día y que al hospital le falta “rodaje, coger el ritmo”. Desde el centro destacan el traslado “sin incidencias” del antiguo al nuevo sanatorio y la “normalidad” en el primer día de apertura con todos los servicios a pleno rendimiento.