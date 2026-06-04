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Así funciona la nueva Unidad de Daño Cerebral Adquirido del hospital de Ontinyent

El nuevo Hospital General de Ontinyent ha puesto en marcha la primera Unidad de Daño Cerebral Adquirido del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent, un recurso especializado destinado a la atención integral de personas que han sufrido una lesión cerebral sobrevenida de diverso origen -por ejemplo, tras un ictus- y presentan un déficit prolongado, permanente o temporal, de tipo físico, psíquico, cognitivo, conductual o sensorial que comporta una reducción en su capacidad funcional y calidad de vida.