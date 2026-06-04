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Así funciona la nueva Unidad de Daño Cerebral Adquirido del hospital de Ontinyent

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Así funciona la nueva Unidad de Daño Cerebral Adquirido del hospital de Ontinyent

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El nuevo Hospital General de Ontinyent ha puesto en marcha la primera Unidad de Daño Cerebral Adquirido del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent, un recurso especializado destinado a la atención integral de personas que han sufrido una lesión cerebral sobrevenida de diverso origen -por ejemplo, tras un ictus- y presentan un déficit prolongado, permanente o temporal, de tipo físico, psíquico, cognitivo, conductual o sensorial que comporta una reducción en su capacidad funcional y calidad de vida.

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