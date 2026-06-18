¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Así ha "roto" el fuego una de las fachadas de la gran nave incendiada en Xàtiva

Un colosal incendio ha consumido este jueves prácticamente cada centímetro de una gran nave industrial dedicada a la fabricación de equipamientos de baño, con 7.000 metros cuadrados construidos, ubicada en el polígono Meses de Xàtiva. La preocupación desde el primer momento se ha centrado en la gran cantidad de material inflamable de fabricación almacenado, que ha hecho que las llamas cogieran mucha fuerza. Según han informado los bomberos, el incendio ha roto por la fachada y parte de la nave ha colapsado por la elevada carga térmica.