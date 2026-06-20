Agustí Perales Iborra

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Desayuno informativo Fons Valencià con Levante-EMV

La cooperación de la entidad solidaria valenciana afianza el desarrollo socioeconómico del Pueblo Cañari a través de una experiencia mancomunada. La presidenta del Fons, Xelo Angulo, los dirigentes de cuatro mancomunidades valencianas y la representante de la zona ecuatoriana abordan la importancia de la unidad de administraciones para la prestación de servicios y la trascendencia del Fons para ejecutar proyectos en países del sur global Más información