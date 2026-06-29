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Cubos rotos por el vandalismo y basura mal depositada en las calles de Ontinyent

Cubos rotos por el vandalismo y basura mal depositada en las calles de Ontinyent

Agustí Perales Iborra

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Cubos rotos por el vandalismo y basura mal depositada en las calles de Ontinyent

Agustí Perales Iborra

Ontinyent
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Este fin de semana se han registrado otros episodios de vandalismo nocturno en Ontinyent, además del baño grabado de varios menores en la recién inaugurada fuente del 'Peixcauret'. Los cubos particulares colocados a las puertas de diversos domicilios en el marco del nuevo sistema de recogida de la basura aparecieron por la mañana echos pedazos como consecuencia de la acción de algunos gamberros, en calles como José Iranzo. Este lunes también se observaban bolsas de basura mal depositadas en la calle que no habían sido recogidas en puntos céntricos como la Avenida Dos de Maig, así como papeleras a rebosar de deshechos.

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