Agustí Perales Iborra

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Así ha sido el montaje del histórico reloj dels Quatre Cantons de Xàtiva

El Ayuntamiento de Xàtiva ha repuesto esta mañana el reloj histórico dels Quatre Cantons, una vez finalizados los trabajos de reparación y restauración necesarios tras los desperfectos que sufrió hace unos meses, cuando se desprendió una de las piezas de vidrio que protege la estructura, hecho que obligó a retirarlo de forma preventiva para garantizar la seguridad de la ciudadanía y proceder a su reparación. Más información