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La falla Ferroviària de Xàtiva recoge ayuda humanitaria para los afectados por el terremoto en Venezuela

La falla Ferroviària de Xàtiva recoge ayuda humanitaria para los afectados por el terremoto en Venezuela

Agustí Perales Iborra

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La falla Ferroviària de Xàtiva recoge ayuda humanitaria para los afectados por el terremoto en Venezuela

Agustí Perales Iborra

Xàtiva
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En Xàtiva, el colectivo fallero se ha movilizado para echar un cable a los damnificados en la medida de lo posible. La comisión Ferroviària ha decidido abrir las puertas de su casal y convertirse en punto de recogida de ayuda para las personas afectadas por el desastre natural, que de momento se ha cobrado 1.943 muertos (entre ellos 26 españoles) y 10.571 desaparecidos. Más información

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