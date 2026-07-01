Agustí Perales Iborra

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La falla Ferroviària de Xàtiva recoge ayuda humanitaria para los afectados por el terremoto en Venezuela

En Xàtiva, el colectivo fallero se ha movilizado para echar un cable a los damnificados en la medida de lo posible. La comisión Ferroviària ha decidido abrir las puertas de su casal y convertirse en punto de recogida de ayuda para las personas afectadas por el desastre natural, que de momento se ha cobrado 1.943 muertos (entre ellos 26 españoles) y 10.571 desaparecidos. Más información