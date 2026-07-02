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Así ha sido la protesta vecinal por el puerta a puerta en Ontinyent

Así ha sido la protesta vecinal por el puerta a puerta en Ontinyent

Agustí Perales Iborra

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Así ha sido la protesta vecinal por el puerta a puerta en Ontinyent

Agustí Perales Iborra

Ontinyent
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Cientos de personas (alrededor de medio millar según los datos de la Policía Local) se han manifestado este jueves en Ontinyent en contra del nuevo sistema de recogida de la basura que ha reemplazado la inmensa mayoría de los contenedores de la ciudad (salvo los de vidrio) por los cubos que se recogen en cada domicilio puerta por puerta.

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