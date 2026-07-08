Agustí Perales Iborra

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Xàtiva supera los 44 grados, la temperatura más alta en un mes de julio desde 2015

Aunque, a diferencia de en otras ocasiones, Xàtiva no batió el récord de temperatura de la Comunitat Valenciana, la segunda ola de calor del verano dejó este martes máximas de 44,2 °C en la capital de la Costera.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), computando todos los meses del año, se trata de la temperatura más alta contabilizada en esta localidad desde el 10 de agosto de 2023. Si se restringen los datos al mes de julio, sería la más elevada desde el 7 de julio de 2015, cuando se registraron 45,9 grados. La noche del martes ha seguido siendo bochornosa: el mercurio no ha bajado de los 24,5 ºC.