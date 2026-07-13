Agustí Perales Iborra

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Trabajos de renovación de la red de agua potable en la calle Pintor Rusiñol de Xàtiva

El Ayuntamiento de Xàtiva ha anunciado que este martes 14 de julio se practicará un corte de suministro de agua potable en la red número 2 que se prolongará aproximadamente desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas. La causa de esta interrupción del servicio es la conexión de nuevas tuberías en la calle Pintor Rusiñol, donde se está procediendo a la renovación de la red de distribución de agua potable con el objetivo de mejorar el servicio, reducir las pérdidas de agua e incrementar la fiabilidad de la red en este ámbito del casco antiguo. Más información