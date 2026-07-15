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Así se celebró la victoria de España frente a Francia en Ontinyent

Cerca de un millar de personas se concentraron este martes por la noche en el parque Ausiàs March de Ontinyent para vibrar con el partido de semifinales del Mundial frente a Francia a través de la pantalla gigante instalada por el ayuntamiento. Los dos goles de la selección española desataron la euforia de los aficionados, que los celebraron entre abrazos, gritos y saltos. Más información