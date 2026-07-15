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Así se celebró la victoria de España frente a Francia en Ontinyent

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Así se celebró la victoria de España frente a Francia en Ontinyent

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Ontinyent
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Cerca de un millar de personas se concentraron este martes por la noche en el parque Ausiàs March de Ontinyent para vibrar con el partido de semifinales del Mundial frente a Francia a través de la pantalla gigante instalada por el ayuntamiento. Los dos goles de la selección española desataron la euforia de los aficionados, que los celebraron entre abrazos, gritos y saltos. Más información

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