Agustí Perales Iborra

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Xàtiva presenta el balance de visitantes de la Fira de 2025 con el sistema de rastreo de móviles

Xàtiva explorará la vía de la declaración internacional de la Fira d’Agost tras el resultado de la afluencia de visitantes aportado por el novedoso sistema de rastreo de los datos de los teléfonos móviles presentado el año pasado, un sistema que utiliza la inteligencia artificial y Big Data para seguir el rastro que dejan las personas a través de sus dispositivos móviles, y cuyo balance sobre la edición de 2025 ha sido presentado este martes por el alcalde, Roger Cerdà, y la concejala de Cultura Festiva, Maria Beltrán. Más información