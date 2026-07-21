Agustí Perales Iborra

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Limpieza y retirada de ramas y troncos caídos por un reventón térmico que azotó al parque de La Fuente de Chella

Los efectos del reventón cálido que este lunes azotó a la localidad de Chella fueron especialmente visibles en el parque de la Fuente, donde una gran cantidad de ramas de grandes dimensiones de los característicos árboles del enclave, plátanos de sombra que tienen más de 100 años de antigüedad, acabaron partidas y en el suelo. Cinco operarios municipales han trabajado a destajo este martes desde primera hora para retirarlas y despejar el entorno.