Carmen Talón

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Así ha sido el reventón térmico en el parque de la fuente de Chella

Un reventón cálido y seco registrado alrededor de las 20.50 horas y muy focalizado en la localidad de Chella, al sur de la Canal de Navarrés, dejó anoche temperaturas de más de 38 ºC y rachas de viento de hasta 82 kilómetros por hora (según Avamet) que terminaron provocando un prolongado corte del suministro eléctrico en este y en otros pueblos vecinos como Bolbaite, Navarrés o Bicorp como consecuencia de la caída de un cable de media tensión en un campo.