Agustí Perales Iborra

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Así van los trabajos de desbroce y limpieza en la subida del castillo de Xàtiva

Un grupo de trabajadores temporales contratados por el Ayuntamiento de Xàtiva a través del Convenio Agrícola 2026, junto con operarios de la brigada municipal, han estado desplegando unos intensos trabajos de desbroce y limpieza en la zona de la subida al castillo. Como publicó hace unos días este diario, la cantidad de maleza que había acumulada invadiendo márgenes, bancales e incluso áreas dedicadas al paseo y esparcimiento en un tramo de la Costa del Castell especialmente transitado y próximo a las viviendas había despertado preocupación vecinal en plena época estival de riesgo de incendios.