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Colas en la A-33 tras el cierre total de la carretera por un accidente en la Font de la Figuera
Un grave accidente ocurrido esta tarde ha provocado el corte total de la A-33, a su paso por el término municipal de la Font de la Figuera, en sentido Murcia. El incidente se ha registrado en el punto kilométrico 78 y ha generado más de dos kilómetros de retenciones en una carretera muy transitada por camiones y otros vehículos pesados, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT). Más información