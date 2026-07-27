Agustí Perales Iborra

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Colas para coger sitio en la cena de jubilados de la Fira d’Agost 2026 de Xàtiva

Es uno de los eventos más multitudinarios de la Fira d'Agost de Xàtiva. El gran interés que despierta la Noche de Jubilados y Jubiladas se ha podido comprobar este lunes en la primera jornada de reparto de los tiques gratuitos para participar en el acontecimiento, que se celebrará el 17 de agosto en el campo de fútbol La Murta, con cena, fiesta y baile incluidos. Más información