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Así ha sido el desahucio de Juan Ramón Ferre, enfermo de cáncer y residente en Llocnou d’en Fenollet
Juan Ramón Ferre es un camionero jubilado que padece cáncer, en fase terminal, y que ya ha superado dos tipos distintos de esta enfermedad.
Residía en régimen de alquiler desde hacía cinco años en una vivienda de Llocnou d'en Fenollet. El proceso de lanzamiento se desencadenó debido a un impago acumulado de unos 6.000 euros, agravado por un conflicto de propiedad al encontrarse la finca embargada. Más información
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