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Los mayores de la residencia de la Beneficiencia de Ontinyent se mudan al nuevo centro

Este viernes no ha sido un día más para los usuarios de la Residencia de la Beneficència de Ontinyent. 41 personas mayores han cambiado su habitación, sus recuerdos y parte de su rutina por un nuevo hogar construido para mejorar su bienestar. El esperado traslado a las nuevas instalaciones de la calle Monges Carmelites, en el barrio del Llombo, culmina uno de los proyectos más esperados de la capital de la Vall d'Albaida y abre una nueva etapa para una institución que atesora siglos de historia.