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Así es la antigua fábrica que ha adquirido el pintor del ciclismo Miguel Soro para su nuevo estudio de pintura en Xàtiva

Así es la antigua fábrica que ha adquirido el pintor del ciclismo Miguel Soro para su nuevo estudio de pintura en Xàtiva

Agustí Perales Iborra

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Así es la antigua fábrica que ha adquirido el pintor del ciclismo Miguel Soro para su nuevo estudio de pintura en Xàtiva

Agustí Perales Iborra

Xàtiva
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El proyecto de reforma corre a cargo del estudio de arquitectura de Turín Ahora Architettura, quienes mantienen una estrecha relación con el pintor desde sus inicios en Italia. Soro proyecta transformar la antigua nave en su espacio artístico, con taller, área de exposición y zona de alojamiento para turistas en bicicleta.

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