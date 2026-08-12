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Moixent pone el broche a la Copa de España Júnior de carretera 2026

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Sara Ferri

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Moixent pone el broche a la Copa de España Júnior de carretera 2026

Sara Ferri

Moixent
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Moixent se ha convertido este miércoles en el epicentro del ciclismo júnior nacional con la celebración del V Trofeo Junior Moixent, novena y última prueba de la Copa de España Júnior de carretera 2026. La cita, organizada por el Equip Ciclista Moixent, ha coronado a Hugo Muñoz, del Picusa Academy, después de una auténtica exhibición sobre los 126,8 kilómetros del exigente recorrido, según ha informado la Real Federación Española de Ciclismo. Más información

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